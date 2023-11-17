Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Представники польських автоперевізників заявили, що розширять акцію протесту на кордоні з Україною, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів – "Шегині – Медика".
Про це повідомив один з організаторів протесту Томаш Борковський, передає AFP.
Київ поки не зміг досягти згоди з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.
Борковський заявив, що з понеділка страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску "Медика". За його словами, далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.
Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.
В останніх переговорах, що відбулися в четвер у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії.
"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", – заявили в Мінінфраструктури.
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Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.
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