Польські перевізники погрожують перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Представники польських автоперевізників заявили, що розширять акцію протесту на кордоні з Україною, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів – "Шегині – Медика".

Про це повідомив один з організаторів протесту Томаш Борковський, передає AFP.

Київ поки не зміг досягти згоди з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.

Борковський заявив, що з понеділка страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску "Медика". За його словами, далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.

Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.

В останніх переговорах, що відбулися в четвер у прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії.

"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", – заявили в Мінінфраструктури.

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Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.