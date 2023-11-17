В Україні створять повний перелік місць проживання переселенців

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над формуванням повного переліку місць тимчасового проживання (МТП) внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, це питання обговорювали на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

"Наша ідея полягала в тому, щоб зробити умови перебування в місцях тимчасового проживання більш комфортними для внутрішніх переселенців. Тому навіть якщо зараз ці заклади не відповідатимуть затвердженим вимогам, вони не мають закриватися. У таких випадках нам треба разом попрацювати над досягненням цих стандартів, щоб забезпечити переселенцям гідні умови проживання", – сказала вона.

У цей перелік мають бути внесені об’єкти, які використовувались як МТП до 7 вересня 2023 року. За умови, що на день проведення моніторингу в них було облаштовано місця для проживання 10 або більше людей.

Наразі Мінреінтеграції готує узагальнений перелік МТП на основі інформації від обласних та Київської міської військових адміністрацій.

"Це важливо, оскільки міжнародні донори розглядають можливість фінансування ремонтів саме тих закладів, які будуть включені до переліку місць тимчасового проживання ВПО", – пояснили у відомстві.

Однак, як повідомив під час наради співголова міжфракційного об’єднання "ВПО України", народний депутат Максим Ткаченко, декотрі власники МТП відмовляються подавати заяви про включення їх до переліку. За результатами обговорення цього питання Верещук доручила дослідити причини таких відмов.