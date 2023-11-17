"Укрзалізниця" провела тестовий інтермодальний рейс із литовського порту до Києва

"Укрзалізниця" та транспортна компанія LTG Cargo, що входить у групу Литовської залізниці (LTG), успішно провели тестування нового інтермодального маршруту перевезення вантажів Клайпеда – Каунас – Київ.

Як повідомляє пресслужба "УЗ", тестовий рейс відбувся вже через два місяці після офіційної зустрічі представників компаній у вересні.

Тестова поїздка інтермодального поїзда тривала 9 діб. Під час неї були відпрацьовані всі технологічні процеси. Надалі планова тривалість маршруту становитиме 5 діб.

У межах тестування маршруту напівпричепи з вантажем були доставлені на Каунаський інтермодальний термінал з Клайпедського морського порту де були завантажені на залізничний рухомий склад та вирушили до Києва.

Зазначається, що вантажі за маршрутом Клайпеда – Каунас перевозитиме LTG Cargo у Литві та LTG Cargo Polska у Польщі. У пункті пропуску Медика (Польща) – Мостиська (Україна) напівпричепи з вантажем перевантажуватимуть з європейських на українські ширококолійні платформи та транспортуватимуть "Укрзалізницею" на термінал "Ліски" у Києві. Звідси вантажі можуть розподілятися по країні автомобільним транспортом.

Наразі на замовлення клієнтів LTG Cargo та її партнери здійснюють перевезення вантажів трьома міжнародними маршрутами, що з’єднують Литву та Україну через прикордонні пункти "Мостиська" – "Медика", "Ягодин" – "Дорогуськ" та "Ізов" – "Грубешув". Залізничні перевізники транспортують переважно нафту та сільськогосподарську продукцію.

За бажанням клієнтів вантажі, що перевозяться залізницею цим маршрутом, також можуть бути транспортовані як з/до морського порту Клайпеда, так і в будь-яку точку країн Балтії.

Очікується, що за наявності попиту замовників цей маршрут з Литви в Україну зможе ефективно та безпечно транспортувати добрива, ПЕТ-гранули, сіль та ін. До Литви ж з України розглядається можливість імпорту зернових культур, будівельних матеріалів, харчів та напоїв.

У перспективі та за потреби буде розглядатися можливість запровадження регулярного маршруту поїздів у цьому напрямку, а LTG Cargo й Укрзалізниця готові надати локомотиви та спеціалізовані платформи, необхідні для перевезення вантажів цим маршрутом.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця", австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria та німецький вагонний оператор VTG успішно провели тестовий інтермодальний рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ Будапешт.