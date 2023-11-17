СБУ викрила менеджерів російського олігарха Григоришина на оборудках в 43 мільйони

Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів російський олігарх Костянтин Григоришин, на масштабних збитках бюджету України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "втінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку.

Зазначається, що оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Пізніше організатори схеми перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території рф.

Щоб замаскувати незаконні "транзакції", фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.

"Для реалізації схеми керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації", – пояснили в СБУ.

Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення росії правоохоронці ініціювали проведення судово-економічних експертиз.

Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів.

Так, фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Як нагадали в СБУ, з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку це підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.