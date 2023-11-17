Блокування кордону: митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку

На Закарпатті митниця зафіксувала збільшення черги вантажівок на словацькому кордоні за рахунок фур, що прибувають із польського напрямку.

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Укрінформ.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається – ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", – зазначила вона.

За словами речниці, фури наразі продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, тож черга збільшується.

"З Волині, "Ягодина", їм потрібно проїхати додатково 600 км. Ті, хто не поїхали на "Краківець", мають додатково зробити коло в 300 км. Але там на польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, тут, на словацькому кордоні, можуть проїхати за три-чотири дні. Тому й їдуть сюди", – пояснила ситуацію Сенгетовська.

Закарпатські митники скеровують водіїв також на угорський пункт пропуску "Тиса", де більші потужності митниці.

Наразі на Закарпатській митниці очікують, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають, ця хвиля піде далі, і до Польщі приєднаються також Словаччина та Угорщина.

Напередодні словацькі перевізники доєдналися до польських протестувальників – із 14 по 15 годину не пропускали українські вантажівки у свою країну. Утім, за даними Закарпатської митниці, ця акція не вплинула на роботу митниці – за добу проїхали 250 вантажівок, як і завжди на цьому напрямк.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники обіцяють пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо. Організатори протесту також не будуть перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.