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Новини
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Блокування кордону: митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку

кордон

На Закарпатті митниця зафіксувала збільшення черги вантажівок на словацькому кордоні за рахунок фур, що прибувають із польського напрямку.

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Укрінформ.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається – ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", – зазначила вона.

За словами речниці, фури наразі продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, тож черга збільшується.

"З Волині, "Ягодина", їм потрібно проїхати додатково 600 км. Ті, хто не поїхали на "Краківець", мають додатково зробити коло в 300 км. Але там на польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, тут, на словацькому кордоні, можуть проїхати за три-чотири дні. Тому й їдуть сюди", – пояснила ситуацію Сенгетовська.

Закарпатські митники скеровують водіїв також на угорський пункт пропуску "Тиса", де більші потужності митниці.

Наразі на Закарпатській митниці очікують, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають, ця хвиля піде далі, і до Польщі приєднаються також Словаччина та Угорщина.

Напередодні словацькі перевізники доєдналися до польських протестувальників – із 14 по 15 годину не пропускали українські вантажівки у свою країну. Утім, за даними Закарпатської митниці, ця акція не вплинула на роботу митниці – за добу проїхали 250 вантажівок, як і завжди на цьому напрямк.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники обіцяють пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо. Організатори протесту також не будуть перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.

Автор: 

кордон (1125) вантажі (1285) Словаччина (342) митниця (815) Закарпатська область (276)


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Топ коментарі
+7
Дебилоиды. Пока в Европе и США между собой за кресла и дороги дерутся, диктаторы и бабуины с стран третьего мира клепают оружие и готовятся в большой поход на Западную Цивилизацию.
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17.11.2023 10:06
+4
чекаємо "дружнього" жесту від угорців... нумо. "браття". блокуємо кордон усі разом...
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17.11.2023 10:06
+4
через надмірний тиск жирових клітин на мізки вони цього ще не зрозуміли. Ї
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17.11.2023 10:12
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чекаємо "дружнього" жесту від угорців... нумо. "браття". блокуємо кордон усі разом...
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17.11.2023 10:06 Відповісти
Дебилоиды. Пока в Европе и США между собой за кресла и дороги дерутся, диктаторы и бабуины с стран третьего мира клепают оружие и готовятся в большой поход на Западную Цивилизацию.
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17.11.2023 10:06 Відповісти
через надмірний тиск жирових клітин на мізки вони цього ще не зрозуміли. Ї
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17.11.2023 10:12 Відповісти
А ще пиво з хамоном заблокували їм мізки.
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17.11.2023 10:15 Відповісти
Саме так.
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17.11.2023 10:13 Відповісти
Митники залишились без каси. А вдома голодні діти плачуть, хамон просять. )))
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17.11.2023 10:07 Відповісти
И только не нужно нут рассказывать что ето водилы сами до такого додумались и сами организовали. Росийские агенты устраивают каламбур и подрывают ЕС и США изнутри.
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17.11.2023 10:09 Відповісти
Україна , після неодноразового прорашистського "зеленого поносу" в бік європейських сусідів,котрі допомагали в часі війни ,почала дуже швидкий рух в протилежну рашистську "говень", а не в ЄС
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17.11.2023 10:12 Відповісти
ти розбирися спочатку в тємі. Твої сусіди срати на тебе хотіли, зараз вони "допомагають" лише тому що це їм вигідно. Та ж польща і словаччина ніхєра вже не дарують, причому давно, навідміну від Німеччини. Їхні заводи хєрачать 24/7 бо є шалені замовлення з України
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17.11.2023 11:04 Відповісти
Ти мабуть вже розібрався, які сусіди на Тебе всралися .???Твої сусіди срати на тебе хотіли, зараз вони "допомагають" лише тому що це їм вигідно.(а Україні і українському народу не вигідно ??? Їхні заводи(німецькі) хєрачать 24/7 бо є шалені замовлення з України(лише тому,що це їм вигідно) ось на початку війни ,коли не було вигідно ,як "херачили " німецькі заводи ???5000 пару тисяч аптечок і де-кілька десятків швидких.Розібрався у вигоді,чи ще ні???
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17.11.2023 11:14 Відповісти
в першу чергу, якщо б я побачив такого препізедента як у нас, мабуть би записав усю країну у розумово відсталих придурків та списав у можливості розвитку... Але, якщо ще далі живуть канібали із бісами, хочеш не хочеш, але потрібно помагати заради себе ж...
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17.11.2023 12:21 Відповісти
Европа перетворюется на мадярщіну,!
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17.11.2023 10:13 Відповісти
І такивсусьому, що стосується їх шкурних інтересів. Ось це і є відповідь на скільки дружньо до України ставиться Європа. Російська вуглеводнева жижа їм пахне трояндами. А українці...а українці хай гинуть і надалі десь там на ******...
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17.11.2023 10:18 Відповісти
польща - це не вся Європа. Німеччина в отвєтку цим гієнам, виводить свої петріоти, хай курви захищаються чим хочуть.
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17.11.2023 11:01 Відповісти
кто-нибудь знает, что происходит на самом деле, и как это исправить?
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17.11.2023 10:19 Відповісти
Сьогодні ми живемо так як вчора зебіли наголосували.

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17.11.2023 10:48 Відповісти
а правительства в европе тоже мы выбирали?
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17.11.2023 10:59 Відповісти
спочатку ти народився, а вже потім твої батьки познайомились та сплелись у коханні?
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17.11.2023 11:34 Відповісти
переход на личности = отсутствие аргументов.
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17.11.2023 11:44 Відповісти
кацапська= кацап? 18 днів як вилупився на форумі= личность?
Проблема не в тому, що ти свіжий кугут із певними кукуріку, а те, що не в змозі осягнути написане та пропихаєш певні наративи. Та не зрозумієш різниці поміж личность та особистість...
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17.11.2023 12:06 Відповісти
аргументов у тебя так и не появилось. поэтому...
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17.11.2023 12:21 Відповісти
ти надто примітивний, щоб зрозуміти хоча б щось із вже написаного, але мені плювати на скацаплених.
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17.11.2023 12:25 Відповісти
тебе так на меня плевать, что ты не можешь остановиться в попытках меня задеть, а аргументов у тебя как не было так и нет. ты самоуничтожился.
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17.11.2023 12:30 Відповісти
кацапе, маю час із натхненням та іржаву пилу.
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17.11.2023 12:39 Відповісти
мало кто еще понимает,но руками ,,соседей, по нашей экономике наноситься удар,в то время как сами соседи обходят свои же санкции на нас же зарабатывая поддерживая экономику агрессора
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17.11.2023 10:20 Відповісти
Мені так смішно читати ідіотів, які звинувачують у всьому Європу і кажуть, що вона нам не дружна. Нешановні, якщо ви все пропустили, я нагадую як усе почалося: польські політичні повії, які мають контроль над однією асоціацією перевізників аби вислужитися перед путіним і заробити кривавих путінських грошенят, заблокували кордон України під надуманими причинами. Аби польща знову, як і у справі із агроекспортом, не виглядала лайном в очах іншого світу, поляки зговорилися із такими ж дегенератами як і вони, тільки із словаччини. Не здивуюся, якщо завтра угорщину підтягнуть.
Я нагадую, що і як у справі із забороною агропродукції, так і з блокуванням доріг, офіційний Брюссель виступив як раз на боці права, тобто засудив польських виродків і пообіцяв вирішити це питання.
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17.11.2023 10:59 Відповісти
почему нельзя винить европу за то, что там больше власти у путинских шлюх, чем у легальных властей. кто там власть наконец, путинские шлюхи или кто?
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17.11.2023 11:01 Відповісти
Твоя Європа Європі не рівня. Країни Балтії віддають Україні по 2% власного ВВП і десь 50% оборонного бюджету. Німеччина вже виходить на друге місце у світі за безкоштовною військовою допомогою Україні. Нідерланди дарують літаків на 3 млрд євро. Фінляндія, Швеція вже дали допомоги на 2+ млрд євро. Не потрібно нормальні країни вляпувати у всяке лайно типу австрії чи угорщини.
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17.11.2023 11:09 Відповісти
в условиях резкого роста риска войны подобные аргументы не могут восприниматься всерьёз. нормальные страны... ненормальные... политика должна быть согласованной и нарушители должны быть строго наказаны.
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17.11.2023 11:15 Відповісти

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