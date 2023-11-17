Байден підписав законопроєкт для уникнення шатдауну без коштів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, щоб запобігти припиненню роботи уряду. У документі немає допомоги Україні чи Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зокрема, проєкт закону продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика. Решта урядових функцій фінансуватиметься до 2 лютого.

Таким чином США знову вдалося уникнути "шатдауну".

Тимчасовий бюджет не включає коштів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер заявив, що єдиний пакет заходів національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону США, розглядатиметься Палатою представників після Дня Подяки, який цьогоріч відзначається 23 листопада.