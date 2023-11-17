США готові виділити до $500 мільйонів на зміцнення енергосистеми України

Сполучені Штати й надалі посилюватимуть стійкість енергосистеми України, яка перебуває під загрозою російських ударів, та планують виділити на це ще близько $500 млн.

Про це під час брифінгу повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вже надали Україні понад $520 млн допомоги на енергетичний сектор. Ми знаємо, що на підході – ще $500 млн", – сказав представник американської адміністрації.

Він уточнив, що ці кошти спрямовані головним чином на задоволення термінових потреб, серед яких пошук нових трансформаторів та потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

"путін намагався перетворити зимові холоди на зброю й використати зиму як інструмент, аби зламати волю українського народу. Я впевнений, що він зазнає невдачі", – наголосив представник Держдепартаменту.

Водночас, за його словами, США працюють з українським урядом над розбудовою децентралізованої енергетичної системи, повністю інтегрованої з Європою – більш стійкої та набагато більш екологічної.