Spotify використовуватиме штучний інтелект від Google для рекомендації аудіокниг і подкастів

Музичний стрімінговий сервіс Spotify розширив своє партнерство з Google Cloud, щоб використовувати великі мовні моделі (LLM), що допомагатимуть підбирати індивідуальні рекомендації на основі того, які користувач слухає подкасти та аудіокниги.

Як пише Reuters, LLM на основі штучного інтелекту, такі як ChatGPT OpenAI і Google Bard, навчаються на величезній кількості даних для створення тексту та іншого вмісту.

Google Cloud має кілька магістерських програм, таких як PaLM 2, Codey, Imagen і Chirp, які навчаються на тексті, кодах, зображеннях, аудіо та відео.

Spotify був одним із перших, хто застосував штучний інтелект, який десятиліттям раніше використовував для алгоритмів музичних рекомендацій.

Зараз шведська компанія прагне використовувати LLM для застосування цього у своєму немузичному контенті, такому як подкасти та аудіокниги.

У рамках розширеного партнерства з Google Spotify також вивчає можливість використання LLM для забезпечення безпечнішого прослуховування та виявлення потенційно шкідливого вмісту.