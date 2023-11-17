США ввели санкції проти трьох компаній ОАЕ, чиї танкери перевозили російську нафту

Три компанії, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, включені до SDN List, оскільки їх судна перевозили російську нафту вище встановленої країнами G7 "цінової стелі" (price cap), тобто за ціною, що перевищує $60 за барель.

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про компанію Kazan Shipping Incorporated та її судно Kazan, компанію Progress Shipping Company Ltd і її судно Ligovsky Prospect, компанію Gallion Navigation Incorporated та її судно NS Century.

Зазначається, що при перевезенні російської нафти всі перелічені організації вдавалися до послуг західних компаній.

Майно юросіб, які підпали під американські санкції, визнано "заблокованим". Також блокуються будь-які структури, що на 50% або більше належать їм.

Раніше OFAC запровадив санкції проти Ice Pearl Navigation Corp. (Туреччина) і Lumber Marine SA (ОАЕ), чиї судна – YasaGolden Bosphorus і Lumber Marine SA відповідно – були викриті в перевезенні російської нафти вище за price cap.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни проти України росія заробила 550 млрд євро доходу від експорту викопного палива. Країни Європейського Союзу закупили на понад 180 млрд євро.

До того дипломати Європейського Союзу 15 листопада заявили, що російські нафтові танкери не є метою пропозиції Європейської Комісії щодо посилення обмеження цін на сиру нафту країни.