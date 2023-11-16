Естонія готова закрити пункти пропуску на кордоні з росією слідом за Фінляндією

Уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з росією. Естонія теж може ухвалити подібні рішення.

Про це заявив керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар, передає Postimees.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закриє чотири пункти пропуску на кордоні з росією через зростання кількості прохачів притулку з третіх країн, яких російські прикордонники пропускають зі свого боку без належних документів.

"Естонія знала про рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску. Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, з'являться на естонських прикордонних переходах", – відповів Коммусаар на запитання щодо узгодженості з Таллінном рішень Гельсінкі.

Коммусаар додав, що в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий лише для тих, хто має на це всі законні підстави.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні, це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску", – сказав Коммусаар.

Влада Фінляндії пояснила закриття чотирьох основних пунктів пропуску на кордоні з росією, тим, що російська влада допомагає нелегальним мігрантам з третіх країн, добиратися до кордонів з метою набуття статусу біженців на території ЄС.