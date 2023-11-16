АРМА передало в управління Міноборони один із авіаційних заводів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало 100% корпоративних прав одного з авіаційних заводів до АТ "Мотор Січ".

Як ідеться в повідомленні АРМА, за ініціативи АРМА було схвалено розпорядження Кабінету міністрів України та передано завод у користування Міністерства оборони.

Назва об’єкту не розголошується з безпекових причин.

"Встановлення контролю над корправами авіазаводу забезпечить його безперебійну роботу, поліпшить якість управління компанією і дозволить обом підприємствам працювати на оборонний сектор України до та після перемоги над нашим ворогом", – прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Об’єкт історично тісно співпрацює з АТ "Мотор Січ", виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів.

Своєю чергою, відчужене державою АТ "Мотор Січ" виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, яких підозрюють у роботі на агресора.