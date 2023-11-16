Перевізники Словаччини на годину заблокували кордон із Україною

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) сьогодні, 16 листопада, з 13:00 до 14:00 заблокував пункт пропуску на кордоні з Україною Вишне-Нємецьке зі словацького боку.

Як пише TASR, цим він хоче висловити підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. В акції протесту також брали участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.

"Ми закриємо його на годину як попередження. Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення українських транспортних засобів", – сказав президент UNAS Станіслав Скала.

UNAS не погоджується з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після вторгнення в Україну російських військ. Словацькі автоперевізники погрожують, що якщо Брюссель не врегулює ситуацію, то вони повністю перекриють кордон з Україною.

Напередодні повідомлялося, що Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська Комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники обіцяють пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо. Організатори протесту також не будуть перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.

Водночас українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських протестувальників Україна навіть не обговорюватиме.