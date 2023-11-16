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Київ та Брюссель стали містами-побратимами

кличко

Мер Києва Віталій Кличко підписав із мером Брюсселя Філіпом Клозом угоду про співпрацю двох столиць.

"Київ та Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах. Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів столиці, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальної підтримки.

"Сьогодні ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують із місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проєктів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проєктів з оновлення громадського транспорту", – розповів Кличко.

Автор: 

Брюссель (18) Київ (4669) Кличко (571)


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