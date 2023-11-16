У Мінкультури обіцяють до кінця року покрити цифровим телесигналом 96% підконтрольних Україні територій

92% підконтрольних Україні територій вже покриває телевізійний цифровий сигнал, а до кінця року рівень покриття збільшиться ще на 4% – до 96%.

Пр це заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Він додав, що телевізійний ефір в Україні переходить на формат цифрового мовлення МХ-7 у метровому діапазоні.

"Щодо окупованих територій, там поруч потрібно ставити телевежі. А це високий ризик. І так телевежі у наближеній до бойових дій зоні або неподалік російського кордону зазнають постійних артилерійських уражень, і ми маємо їх відновлювати. Ну, або ж знаходити інші варіанти донесення інформації. Ця робота ведеться, тому що громадяни України мають право на отримання інформації незалежно від місця проживання", – зазначив Карандєєв.

Стосовно соцмереж Карандєєв заявив, що, якщо на цих ресурсах (Telegram і YouTube) з'являється відверто неправдива інформація, міністерство звертається до адміністраторів цих ресурсів з проханням її вилучити.

"Доводимо, що вона неправдива, що вона шкідлива. Тобто, це діалог. І в багатьох випадках ми отримаємо зворотну реакцію", – пояснив він.