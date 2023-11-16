На п’ятому енергоблоці окупованої Запорізької АЕС зафіксовано виток реагентів, – "Енергоатом"

Унаслідок переведення – в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог "Енергоатома" – п’ятого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий.

"Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує п'ятий енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори", – сказано в повідомленні "Енергоатома".

За словами президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, намагання окупантів вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС.

Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації", – додав очільник "Енергоатома".

У компанії нагадали, що через порушення ліцензійних умов окупантами на Запорізькій АЕС сталася вже низка аварійних ситуацій, "найсвіжіша" з яких – 14 листопада 2023 року. Через некомпетентність російських загарбників і працівників держкорпорації рф "Росатом" стався частковий блекаут. Був знеструмлений енергоблок №6 ЗАЕС, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (води) із першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби "розігріти" енергоблок №6. Крім того, недолуге рішення нинішніх "керманичей" станції про його переведення в "гарячий" стан спричинило значне побільшання рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та довкілля.