Влада витратить 4 мільйони на систему для видачі перепусток в урядовий квартал

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА 23 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" за 3,61 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року фірма має провести модернізацію програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками "Е-перепустка", створивши окремий модуль "Перепустка в урядовий квартал".

Саму систему "Е-перепустка" створили у результаті модернізації Системи керування спеціальними перепустками "Карантин", яку "ГІОЦ" у 2021 році замовив у ТОВ "Ріальто Україна" за 2,46 млн грн.

Новий модуль дозволить автоматизувати процес отримання електронних перепусток посадовими і службовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, працівниками підприємств, установ та організацій, мешканцями урядового кварталу, які мають дозвіл на в’їзд або виїзд із погодженим Управління державної охорони переліком транспортних засобів. Ці перепустки будуть відображатися у мобільному додатку "Київ Цифровий".

Читайте також: Керівникам всіх органів влади заборонили виїжджати за кордон без дозволу Шмигаля

У калькуляції вартості послуг найбільше коштів іде на послуги сторонніх організацій – 3,14 млн грн, або 87%. Це означає, що кошти освоять інші структури, а не та фірма, що отримала підряд.

На прибуток підрядника припадає 300 тис грн, або 8%. Загальновиробничі витрати складають 66 тис грн (1,8%), адміністративні витрати – 54 тис грн (1,5%). На заробітну плату персоналу відведено 45 тис грн (1,2%), а на єдиний соціальний внесок – 10 тис грн (0,3%).

Конкурентами переможця тендеру були ТОВ "Центральний маршрутизатор" і ТОВ "Геовіжн Солюшенз". Як і переможець, вони подались на тендер з однаковими цінами 3,65 млн грн, що дорівнювало очікуваній вартості закупівлі, але, на відміну від нього, не робили кроків під час аукціону.

В. о. директора "ГІОЦ" є Дмитро Шевченко, заступником директора з виконання міської цільової програми – Дмитро Цвігун, уповноваженою особою із закупівель – Анна Страдна.

Створеною в 2018 році столичною "Ай Ті Груп Україна" володіє та керує киянин Олексій Покатенко родом із Кіровоградщини. Раніше засновником і директором фірми був Дмитро Масальський із Лубен на Полтавщині, а до того – столичний адвокат Станіслав Пасько.

Із грудня 2022 року фірма отримала підрядів на 29,50 млн грн, з яких 19,11 млн грн – у "ГІОЦ", а решту – у комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва" Київради.