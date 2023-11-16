У Києві знайшли обмінники, які продавали фальшиві долари, – БЕБ. ФОТО

Працівники Бюро економічної безпеки виявили у Києві обмінники, які продавали фальшиві долари США.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, ці обмінні пункти працювали незаконно.

"Зокрема, в одному з пунктів обміну валют група осіб здійснила збут підробленої іноземної валюти високої якості на суму 1500 доларів США. Банкноти були старого зразка, номіналом 100 доларів", – зазначається у повідомленні.

Знайти цей нелегальний обмінник вдалося завдяки зверненню постраждалого покупця.

"Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, у якому також реалізували підроблені гроші. Крім того, зʼясовано, що згадані пункти обміну діяли без необхідних дозволів, використовуючи ліцензією іншого товариства", – додали у БЕБ.

За результатами обшуків співробітники Бюро вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті, техніку та документацію на понад 2 мільйони гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, ввезення в Україну з метою використання при продажу або збут підроблених грошей).