Податкові перевірки вперше за час воєнного стану вийшли на перше місце за кількістю скарг від бізнесу, – омбудсмен

Вперше за період дії воєнного стану найбільша кількість скарг від бізнесу надійшла на податкові перевірки, змістивши на друге місце проблеми з реєстрацією податкових накладних.

Про це свідчить звіт Ради бізнес-омбудсмена (РБО) за підсумками роботи у третьому кварталі 2023 року.

Загалом протягом липня-вересня 2023 року бізнес-омбудсмен отримав 310 скарг компаній на поведінку державних органів та закрила 180 справ, розслідування 99 справ триває.

"Найбільш поширеною категорією скарг бізнесу традиційно були податкові питання, хоча їх пропорція у звітному кварталі змінилася завдяки поступовому прогресу з виконанням державними органами рекомендацій РБО щодо полагодження СМКОР", – зазначається у повідомленні.

Відтак, у липні-вересні 2023 року податкових питань стосувалося 176 або 58% скарг (проти близько 70% у першому та другому кварталах 2023 року).

"Водночас вперше в період дії воєнного стану категорія податкових перевірок вийшла на перший план та практика Ради доводить, що майже половину скарг щодо оскарження результатів перевірок вдається вирішувати успішно", – повідомляє РБО.

Разом з цим, Рада бізнес-омбудсмена констатує, що проблеми в системі ПДВ врегульовано не до кінця і попри зменшення випадків блокування накладних їх кількість все ще в 3-4 рази перевищує прийнятний рівень.

Крім податкових питань, у третьому кварталі до Ради продовжили надходити звернення щодо зловживань правоохоронних органів та митниці – їх кількість склала 13% та 9% відповідно. Проте радикальних сплесків чи кардинальних зрушень у цих сферах РБО на зауважила.

За власною оцінкою, у третьому кварталі Рада допомогла бізнесу повернути 305,6 млн грн. З початку діяльності сума фінансового ефекту Ради склала 25 млрд грн.

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Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.