У Мінцифри анонсували масштабну реконструкцію шкіл по всій Україні

Міністерство цифрової трансформації України разом з Міністерством освіти та науки та приватними партнерами розробило принципи трансформації шкіл, покликаної перетворити радянські застарілі приміщення у сучасні інноваційні заклади.

П’ять перших трансформованих шкіл запрацюють уже восени наступного року, повідомляє пресслужба Мінцифри.

На першому етапі йдеться про навчальні заклади в Київській та Харківській областях, Кривому Розі й Запоріжжі, які постраждали через бойові дії. Після завершення пілотного проєкту таку трансформацію планують масштабувати на навчальні заклади по всій країні.

"Президент Володимир Зеленський озвучив конкретну мету для ВВП України — побудувати трильйонну економіку. Для цього потрібно, щоб з’являлися компанії, які коштують мільярди. Досягнути цього можна тільки трансформувавши систему освіти. Щоб зміни впроваджувалися максимально ефективно, необхідно трансформувати саме середовище", – прокоментував ініціативу віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Те, де діти навчаються, що вони бачать, навіть дизайн приміщень – усе впливає на швидкість навчання й розвиток майндсету. Саме тому невід’ємною частиною трансформації системи освіти є трансформація приміщень. Попри повномасштабну війну ми поступово рухатимемося до цього", – додав очільник Мінцифри.

За його словами, після трансформації кожен освітній заклад матиме сучасний дизайн, укриття та зручні багатофункціональні простори для навчання та розвитку. Крім того, усі приміщення будуть побудовані за принципами безбар’єрності. Тож відвідувати навчальний заклад буде зручно всім учням без винятку, зокрема дітям з інвалідністю.

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Планується, що трансформовані школи стануть спільними просторами з якісною інфраструктурою. Спортивні майданчики, майстерні, кабінети для занять музикою чи малюванням зможе використовувати громада після закінчення уроків.

"Нові дизайнерські рішення в школах дадуть змогу ефективніше впроваджувати принципи НУШ – якісно реалізовувати діяльнісний підхід у навчанні, проводити досліди, гнучко адаптовувати класи під різні навчальні потреби. Також ми маємо зробити усе, щоб школи стали по-справжньому безпечними та інклюзивними середовищами. І це як ніколи актуально під час війни", – додав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

У Мінцифри додали, що на створення концепцій трансформації приміщень радянських шкіл не виділяли державних коштів. Розробку проектів профінансувала громадська організація "Маріуполь Реборн".