Wizz Air відновить рейси до Молдови після тривалої перерви

Лоукостер Wizz Air вирішив відновити з 14 грудня регулярні рейси до Молдови.

"Wizz Air повертається до Молдови. Авіакомпанія оголосила, що з грудня почне виконувати рейси за напрямками Кишинів – Рим, Кишинів – Мілан і Кишинів – Лондон", – заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає Європейська правда.

За словами Речана, повернути Wizz Air до Молдови стало можливим завдяки постійним зусиллям влади щодо забезпечення нових міжнародних зв'язків та стимулювання економічного розвитку.

"Молдова – безпечний і привабливий напрямок. Тільки за останні два місяці в Міжнародному аеропорту Кишинева почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку", – сказав Речан.

Прем'єр зазначив, що ті компанії, які вже працюють у Молдові, збільшили кількість рейсів і пропонують дедалі вигідніші ціни для пасажирів.

Весною Wizz Air повідомив, що з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. У заяві компанія уточнила, що ухвалила це рішення через безпекові ризики в повітряному просторі над Молдовою.