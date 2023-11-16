Канада скасувала санкції проти російського мільярдера Бойка

Уряд Канади скасував санкції проти російського мільярдера Олега Бойка, засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group.

Про це повідомила його пресслужба, інформація також підтверджена на сайті канадського уряду, передає LIGA.net.

Санкції було знято на початку листопада 2023 року.

Підстави для такого рішення не розкриваються публічно, проте адвокати Бойка наполягали на тому, що він не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною із владними структурами та державними органами росії, не бере участі в політичних процесах.

Окрім Канади, санкції проти Бойка запровадили Україна та Австралія.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції України вказано, що Бойко "здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, які забезпечують істотне джерело доходу для уряду росії" і таким чином "несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Forbes оцінює статки Олега Бойка в $1,1 млрд, він займає 100 місце у списку найбагатших бізнесменів росії.

Основний бізнес його інвестиційного холдингу Finstar – фінтех. Finstar також управляє фінтех-компанією DFI, яка працює на неєвропейських ринках, зокрема Азії та Латинської Америки.