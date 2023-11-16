Російські податківці поскаржились на "колосальне" зростання кількості банкрутств

У першому півріччі 2023 року у рф зафіксовано "колосальне" збільшення кількості справ про банкрутство організацій: вона зросла майже на чверть – з 50,3 тис. станом на 1 січня до 62,6 тис. станом на 1 липня.

Про це заступник голови Федеральної податкової служби рф Костянтин Чекмишов повідомив на форумі "Банкрутства. Нова реальність", передає РБК.

"На жаль, буквально за півроку ми бачимо таке серйозне, колосальне зростання. Досить колосальне – ви бачите, більше ніж 20%", – сказав чиновник.

Він додав, що у майбутньому ситуація може погіршитися – на це вказує активне зростання як дебіторської, так і кредиторської заборгованості російських організацій на тлі погіршення фінансових результатів.

"Ми дивимося на те, як у нас може потенційно змінити стан банкрутства з погляду майбутніх періодів. Ми бачимо поки що не дуже позитивний тренд, який спостерігається за останній рік та десять місяців. У нас росте і "кредиторка", і "дебіторка", – констатував російський податківець.

За його даними, станом на 1 серпня 2023 року кредиторська заборгованість російських організацій становила 102,9 трильйона рублів, збільшившись на 33% від початку 2022 року, а дебіторська заборгованість досягла 99 трлн рублів (+35%).

В результаті російська судова система виявляється "перевантаженою" банкрутствами: із 800 тис. арбітражних справ близько 150 тис. складають справи про неплатоспроможність, додатково існує ще мільйон пов'язаних судових спорів, зауважив Чекмишов.

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"Ті, хто знає, що таке відокремлений спір у справі про банкрутство, чудово розуміють, що це краще за якесь окреме позовне провадження. Якщо все це скласти, вибачте, 65% арбітражних справ це справи про банкрутство. На жаль, це те, наскільки конфліктне середовище! Саме справи про банкрутство – це 2/3 конфліктного середовища між бізнес-одиницями, зокрема між бізнес-одиницями та державою", – наголосив російський податківець.

За його словами, ситуація ускладнюється тим, що банкрутства сьогодні стають "річчю в собі" і мають схильність сильно затягуватися. Незважаючи на те, що за законом конкурсне провадження має йти в строк до півроку, фактично середня тривалість справ про банкрутство становить 3,5 роки.

Росія готувала реформу корпоративного банкрутства з 2020 року, проте після початку повномасштабного вторгнення в Україну ці плани відклали на невизначений термін. Натомість з 1 квітня по 1 жовтня 2022 року в Росії діяв мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами кредиторів.