росія заробила 550 мільярдів євро на експорті нафти, вугілля та газу від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни проти України росія заробила 550 млрд євро доходу від експорту викопного палива. Країни Європейського Союзу закупили на понад 180 млрд євро.

"Імпорт Європейським Союзом російського викопного палива неухильно знижувався з кінця березня, зменшившись більш ніж удвічі в грошовому вираженні порівняно з рівнем до вторгнення. Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно перевершує Китай", – зазначають експерти CREA, передає enkorr.

На нафту, нафтопродукти і газ припадає переважна більшість цього доходу.

Із 5 грудня 2022 року ЄС є найбільшим покупцем російського СПГ, на нього припадає 50% усього російського експорту СПГ. За ЄС ідуть Китай (23%) і Японія (16%). Експорт російського СПГ у вересні зріс на 48% порівняно з попереднім місяцем.

Європа і країни G7 відіграють значну роль у транспортуванні російської нафти. CREA додав, що відсоток танкерів, які транспортують сиру нафту з росії нижче від граничної ціни, у вересні залишився на рівні близько 50%.

Раніше повідомлялося, що дипломати Європейського Союзу 15 листопада заявили, що російські нафтові танкери не є метою пропозиції Європейської Комісії щодо посилення обмеження цін на сиру нафту країни.