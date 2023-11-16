Замість російського: Україна може збільшити експорт чавуну до ЄС до 1,5 мільйона тонн

Україна має можливості до експортозаміщення російських постачань чавуну та залізної руди на європейському ринку.

Про це йдеться в дослідженні "Огляд санкційних обмежень щодо російського чавуну та руд чорних металів", підготовленому Командою підтримки реформ Мінекономіки (Reform Support Team Mineconomy, RST ME) за участі Департаменту санкційної політики Міністерства, Київської школи економіки та GMK Center у рамках проєкту Export Booster.

"росія є одним із найбільших світових експортерів чавуну та залізної руди. Вона посідає друге місце в світі за експортом чавуну та дев'яте місце за обсягом експорту залізних руд. Незважаючи на це, Європейський Союз утримався від запровадження санкцій щодо імпорту цих категорій", – сказано в повідомленні Мінекономіки.

Накладання санкцій на ввіз чавуну та залізної руди в Євросоюзі може як стати додатковими можливостями для українських виробників, так і внести ще більшу нестабільність для російської економіки.

"Україна є потенційним постачальником залізної руди та чавуну для європейського ринку. Станом на вересень 2023 року в Україні простоюють п'ять доменних печей загальною потужністю близько 6-7 млн тонн. Зараз вони працюють на знижених потужностях, приблизно на 50%. Згідно з даними за січень-липень 2023 року, цього року Україна може збільшити експорт чавуну приблизно до 1,5 млн тонн. Активація потужностей залежить від подолання матеріально-технічних обмежень і забезпечення стабільного постачання електроенергії та води", – розповів заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Митні тарифи на залізну руду та чавун уже введені в США та Великій Британії. Сполучене Королівство встановило митний тариф 35%, що призвело до зменшення імпорту російського чавуну та залізної руди на $51,8 млн у 2022 році в порівнянні до 2021 року.

США також запровадили ряд додаткових мит, а у 2023 році взагалі припинили імпорт чавуну з росії. Незважаючи на те, що Сполучені Штати є одним із найбільших імпортерів чавуну в світі, вони успішно призупинили торгівлю з росією.

"Україна постає як найбільш життєздатна альтернатива російському чавуну та залізній руді на світовому ринку. Запровадження санкцій на цю категорію в ЄС дозволить позбавити росію додаткового доходу від експорту в розмірі $1 млрд, ще більше послаблюючи курс рубля та позбавляючи її додаткових податкових ресурсів для підтримки війни", – зазначив директор Команди підтримки реформ Мінекономіки України Денис Шемякін.