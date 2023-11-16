СБУ повідомила про підозру міністру енергетики рф

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру підсанкційному міністру енергетики рф Миколі Шульгінову, який "підключив" військові бази рашистів до захоплених електростанцій на Херсонщині.

За даними слідства, у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині, повідомляє пресцентр СБУ.

"Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Шульгінов виконує завдання кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора, додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", – зазначається у повідомленні спецслужби.