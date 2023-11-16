Італійці збудують "сухий порт" для експорту українського зерна на Закарпатті
На Закарпатті з’явиться мультимодальний логістичний хаб "Horonda Platform" для експорту зерна до країн ЄС.
Як повідомляє пресслужба Закарпатської ОВА, "сухий порт" у селі Горонда Мукачівського району планують збудувати інвестори з Італії.
"Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні – це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проєкт особливо важливий в умовах війни", – зауважив голова обласної адміністрації Віктор Микита під час зустрічі з інвесторами.
За його словами, проєкт передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії та інше.
Очікується, що завдяки "Horonda Platform" в області вдасться створити понад 200 нових робочих місць.
Серед італійських компаній, які беруть участь у проєкті, – FS Holding, Mercitalia Rail та Mercitalia Terminal.
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