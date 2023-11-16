Нацкомісія анонсувала підвищення тарифів обленерго

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії для операторів системи передачі (ОСП, обленерго) та тарифів на послуги постачальників універсальних послуг (ПУУ) на 2024 рік.

Про це голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський заявив на засіданні регулятора у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Звертаюся до всіх стейкхолдерів брати активну участь в обговоренні проєктів зазначених постанов та надати свої зауваження та пропозиції. Наголошую, що остаточні рішення прийматимуться з урахуванням усіх сторін, зокрема, споживачів, держави та гравців ринку", – сказав Ущаповський.

Відповідні проєкти постанов будуть оприлюднені на офіційному сайті регулятора з метою отримання зауважень і пропозицій.

"У наш час непросто не тільки енергетикам, непросто й усім іншим: споживачам, юридичним особам. І необхідне виважене консолідоване рішення, яке б дозволило працювати нашій економіці, сплачувати податки до бюджету та фінансувати захисників. Тому дуже непрості будуть дискусії та непрості рішення", – додав Ущаповський, коментуючи необхідність підвищення тарифів для обленерго.

Читайте також: Нацкомісія затвердила виплати за "зеленим" тарифом власникам домашніх СЕС лише у трьох областях

Як повідомлялося, НКРЕКП у четвер також схвалила проєкти рішень про підвищення тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до592,89 грн за МВт-годину та на диспетчеризацію – до 100,37 грн/МВт-годину.