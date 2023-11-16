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Новини
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БЕБ оцінило "чорний" експорт зерна у понад 130 мільярдів гривень

зерно

За оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), у січні-вересні 2023 року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн, що становить понад 20% від загальної кількості.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ за результатами аналізу експортних операцій з сільськогосподарською продукцією.

За даними БЕБ, одним з найпоширеніших методів "чорного" експорту зерна є використання ризикових підприємств, які заздалегідь створюються для експорту необлікованого зерна, що придбане за готівку.

"Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю. Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників", – зазначається у повідомленні.

Схема "чорного експорту" зерна виглядає наступним чином. Після того, як зерно вивозять за межі України, його перепродають кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними.

При цьому зазвичай кінцевим покупцем зерна є компанія нерезидент, яка передає кошти за товар іншому нерезиденту, повʼязаному з українським експортером.

"Також існує схема, в якій валюта перераховується на розрахункові рахунки нерезидента, який потім закуповує товар, наприклад, у Китаї та імпортує до України, щоб потім реалізувати його за готівку та продати іншим підприємствам податковий кредит", – зауважують у БЕБ.

Задля протидії правопорушенням у цій сфері БЕБ направило до Митної служби майже 4,5 тисячі доручень щодо ініціювання огляду (переогляду) вантажів. Наприклад, за інформацією ТУ БЕБ в Одеській області митниця відмовила у митному оформленні 75 митних декларацій загальним обсягом 1,6 млн тон на суму понад $430 млн.

В рамках розслідування цих схем БЕБ зареєструвало 22 кримінальних провадження, у яких повідомлено про підозру 12 посадовим особам "ризикових" підприємств-експортерів зерна, проведено 71 обшук, 12 кримінальних проваджень вже скеровано до суду. Судами винесено 8 обвинувальних актів.

Крім того БЕБ надало свої пропозиції до КМУ щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання експорту сільськогосподарської продукції.

Зокрема для зменшення ризиків неповернення валютної виручки, несплати податків та ефективного запровадження режиму експортного забезпечення пропонувалося:

  • скоротити граничні терміни розрахунків (повернення виручки) до 60-90 днів
  • удосконалити Порядок заповнення митних декларацій
  • доповнити перелік підстав для відмови у митному оформленні зернових сумнівного походження
  • розширити перелік товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення
  • створити відкриті реєстри сертифікатів та експортерів сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, минулого тижня Нацбанк зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.

Автор: 

зерно (1864) експорт (3806) зернові (1149) Бюро економічної безпеки (402)


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Топ коментарі
+14
Ото Зе-ОПа хапонула! І це тільки на зерні. "Вай! Дайте нам коридор! Нам Польща перекриває дерибан! Вай! ЄС, розберіться з країнами які перестали нашу контрабанду пропускати!!!"
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16.11.2023 16:46
+12
"зелені зернові коридори" для грабежу українського народу,та українських захисників , ненажерливі "зелені" потвори ,щоб плять власною слиною захлиснулися
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16.11.2023 16:46
+10
У нас митна служба взагалі існує?
Мабуть лише для того, щоб волонтерів кошмарити.
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16.11.2023 16:47
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А як скорочення термінів повернення валютної виручки завадить "чорному" експорту, якщо та виручка не повертається взагалі?
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16.11.2023 16:42 Відповісти
І чого ті поляки бастують на кордоні...................
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16.11.2023 16:45 Відповісти
я вже з десяток разів писав, з першого дня як лиш зупинили транзит
і за те що боневтік дарма посрався з дудою
але ОПа в темі!!!
і друге
БЕБ у нас має оцінювати чиконтролювати???
1,3 ярда вони не бачили,13 теж
і навіть 33не побачили
а лиш коли сума сягнула 130 млрд, або 3,5 ярда баксів
і може й цього не побачили як би поляки не підняли хай!!!
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16.11.2023 22:33 Відповісти
Це ті, хто возить в білорусь та людожерію. Тепер до них приєдналися чергові "фіцовські" брати
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17.11.2023 07:45 Відповісти
Ото Зе-ОПа хапонула! І це тільки на зерні. "Вай! Дайте нам коридор! Нам Польща перекриває дерибан! Вай! ЄС, розберіться з країнами які перестали нашу контрабанду пропускати!!!"
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16.11.2023 16:46 Відповісти
"зелені зернові коридори" для грабежу українського народу,та українських захисників , ненажерливі "зелені" потвори ,щоб плять власною слиною захлиснулися
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16.11.2023 16:46 Відповісти
У нас митна служба взагалі існує?
Мабуть лише для того, щоб волонтерів кошмарити.
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16.11.2023 16:47 Відповісти
Пока одни умирают, у других черный экспорт и война по барабану
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16.11.2023 16:50 Відповісти
Як кажуть наші партнери - "крадуть так ніби живуть останній день". Така країна може отримати перемогу у війні?
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16.11.2023 16:59 Відповісти
Бєб - це ****** трутні, які за 3 роки своєї діяльності не розкрили жодного, я підкреслюю жодного злочину. Цих тварюк треба розігнати, і всіх кабєлєй, а це тисячі осіб, відправити на штурм Лівобережжя - хай суки форсують Дніпро без човнів, все одно лайно не тоне у воді.
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16.11.2023 17:20 Відповісти
а як виживуть, то тільки тоді нехай повертаються до роботи.
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16.11.2023 20:02 Відповісти
у кожного чорного, рожевого, зеленого, коричневого, будь якого коридору, є посада! є ім'я прізвище! є спільники!

то, хто нагрів українців на 130 млрд гривень? а це, життя військових, дітей, і просто українців!!!
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16.11.2023 18:05 Відповісти
Зельц і його команда
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17.11.2023 07:42 Відповісти
І що?БЕБ в Україні потрібне для оцінок-хто і скільки краде?Якщо б оце недолуге БЕБ взялося б за руки і ланцюжком пішло б у відставку,чи в СІЗО-було б зрозуміло,а так БЕБ розписався в своїй безпорадності.Ну хоч би для пикладу-керівник би застрелився,як офіцер,під час воєнного стану.СБУ хоч Фаріон пожурило...
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16.11.2023 19:26 Відповісти
так би сказали "візьміть в долю"
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16.11.2023 20:01 Відповісти
Виявляється, Резніков жонглював яйцями лише для відволікання афер із зерном.
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16.11.2023 22:33 Відповісти
А скільки шуму було про то як бідні діти Африки без української паляниці лишаться, а поляки кати нічого не пропускають. Навіть Портніков повірив.
А воно оттак. Пшик і всьо боло дуже просто.
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16.11.2023 23:46 Відповісти
А беб МО не перевіряє? Даремно. Суспільству було б цікаво. Особливо 73%
Перевірки за замовленням опи?
На кого ж вони направлять беб наступного разу?
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17.11.2023 07:41 Відповісти
куди не глянь- самі схеми
і ви ще хочете щоб нам давали гроші ???
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17.11.2023 08:19 Відповісти

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