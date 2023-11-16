Євросоюз відмовився від перевірок російських нафтових танкерів на дотримання цінових обмежень

Дипломати Європейського Союзу 15 листопада заявили, що російські нафтові танкери не є метою пропозиції Європейської Комісії щодо посилення обмеження цін на сиру нафту країни.

Видання Financial Times повідомило раніше, що Данії буде доручено інспектувати й потенційно блокувати російські нафтові танкери, які проходять через її води, згідно з новими планами Європейського Союзу, як спосіб запровадження обмеження ціни на московську нафту в $60 за барель, передає enkorr із посиланням на Euractiv.

FT повідомила, що Данія буде націлюватися на танкери з російською нафтою, які не мають західного страхування, що сильно вдарить по доходах від російського експорту нафти, водночас підриваючи весь російський нафтовидобувний і нафтопереробний бізнес.

"Ми нічого не бачили про це в пропозиції Комісії", – сказав один дипломат ЄС, знайомий із текстом комісії, а двоє інших підтвердили, що не знайшли такого посилання в пропозиції.

росія спрямовує близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових постачань, через данські протоки, тому будь-яка спроба зупинити ці постачання призведе до підвищення цін на нафту й спровокує конфронтацію з росією.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Захід намагався підбити російську економіку, але росія, другий за величиною експортер нафти в світі, продовжувала продавати свою нафту на світових ринках, використовуючи флот танкерів, що базуються й застраховані за межами країни.

Троє морських експертів заявили, що блокування комерційних суден у данських протоках суперечило б основним морським правилам, включаючи Конвенцію ООН з морського права, яка регулює морський рух.

З їхніх слів, Данія мала б право зупинити судно, лише якщо воно представляло б очевидну загрозу.

росія експортує свій флагманський сорт нафти Urals через порти в Приморську і Усть-Лузі. Танкери проходять через Данські протоки, а потім потрапляють на світові ринки.

До повномасштабної війни в Україні вся російська нафта, експортована з Балтійського моря, спрямовувалась у Європу. Відтоді основна маса пішла в Індію, Китай, Єгипет і Туреччину.

FT цитує речника командування оборони Данії: "Коротше кажучи, ми не перевіряємо документи або кораблі, що проходять або пливуть через протоки, якщо це не стосується безпеки на морі".

Країни G7, Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року запровадили обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні $60 за барель через повномасштабну війну, яку росія розв'язала в Україні, але зростання світових цін на нафту цього року означало, що більша частина російської нафти впала.