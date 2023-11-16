"Укренерго" планує отримати найновіше обладнання для електричних мереж від General Electric
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керуючий директор GE Energy Power Conversion GmbH Йорг Нуттельманн підписали меморандум про співпрацю.
Угода передбачає спільні дії в дослідженні та реалізації проєктів зі встановлення пристроїв STATCOM, будівництва й модернізації високовольтних підстанцій та посилення енергетичної безпеки, повідомили в українській компанії.
"Укренерго" продовжує працювати над залученням світового досвіду та передових технологій для розвитку української енергосистеми. Одна з нових технологій – це використання пристроїв регулювання реактивної потужності STATCOM. Це високотехнологічне обладнання, яке підвищує стабільність роботи високовольтної мережі", – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що "Укренерго" підписало меморандум про взаєморозуміння із шведською компанією Ingrid Capacity, яка розвиває технології накопичення енергії в північній Європі.
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