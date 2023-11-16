Велика Британія надасть додаткову фінансову підтримку Україні, – Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став першим міністром країни, який відвідав Одесу після повномасштабного вторгнення росії, та оголосив про нову фінансову допомогу низці організацій.

"Під час моїх перших розмов із президентом Зеленським на моїй новій посаді я чітко дав зрозуміти, що Сполучене Королівство та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки, скільки їм потрібно для перемоги", – заявив Кемерон.

Глава МЗС також заявив про підтримку українців, які безпосередньо постраждали від вторгнення.

Це включає забезпечення основних зимових запасів та підтримку людей, які евакуювалися з прифронтових районів. Велика Британія надає 10 млн фунтів стерлінгів на звернення Товариства Червоного Хреста України (URCS) щодо надання медичних товарів громадам, які безпосередньо постраждали від російської агресії, та підтримки URCS як першої служби реагування.

Велика Британія також надасть понад 7 млн фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом Nonviolent Peaceforce, який підтримує волонтерські організації, які доставляють гуманітарну допомогу в небезпечні місця на лінії фронту.

Окрім того, Велика Британія виділить додаткові 1,4 млн фунтів стерлінгів на поточну та рятувальну роботу Корпусу милосердя в Україні.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення за підтримки уряду Великої Британії оголосило конкурс для відбору українських громад, аби підтримати їх у розробці планів відновлення в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України".