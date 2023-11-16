Захист від ненадійних забудовників: У держреєстр почали вносити дані про ще не збудовані будинки

Відтепер на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можна переглянути відомості про спеціальне майнове право. Це дасть змогу кожному користувачу системи перевірити майбутні об’єкти нерухомості та дізнатися всю необхідну інформацію про їх будівництво.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Спеціальне майнове право – це різновид майнового права на об'єкти, які перебувають на етапі будівництва. Віднедавна реєстрація таких прав у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) обов'язкова для всіх забудовників. Це дає змогу захистити вклади інвесторів у нове житло від ненадійних забудовників, а також уникнути можливих шахрайських схем.

Щоб зареєструвати спеціальне майнове право в ДРРП, забудовник має створити документи в ЄДЕССБ. Відтепер ці відомості доступні для перегляду. Це дасть змогу перевірити, чи має забудовник право виконувати будівельні роботи, а також переглянути проектну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

Інформацію про майбутні об'єкти нерухомості можна знайти в таких розділах порталу:

Договір щодо організації та фінансування будівництва

Відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав

Заява про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП)

Зараз на порталі ЄДЕССБ доступно 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. А користувачі системи вже розпочали створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права на понад 60 об'єктів будівництва.