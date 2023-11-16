Усі кошти з Дорожнього фонду наступного року будуть перенаправлені на безпеку та оборону, – Марченко

У 2024 році надходження з державного Дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони держави. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.

"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

При цьому в наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.

Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду України.

Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

На початку жовтня повідомлялося, що з Дорожнього фонду у 2023 році профінансовано робіт на 11,5 млрд грн, що вдвічі менше від потреби.