Видатки на виплати військовим зменшились до 80 мільярдів на місяць, – Мінфін

За січень-жовтень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,35 трлн грн. У жовтні видатки становили 228,5 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 листопада 2023 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

983,9 млрд грн (у жовтні – 103,5 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 41,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 761,3 млрд грн (у жовтні – 79,8 млрд грн).

562,8 млрд грн (у жовтні – 51 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24% від загального обсягу видатків. У тому числі:

375,6 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

113,4 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

424,2 млрд грн (у жовтні – 37,8 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:

226,5 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

142 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

187,5 млрд грн (у жовтні – 15,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8% від загального обсягу;

125,6 млрд грн (у жовтні – 13,2 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу.