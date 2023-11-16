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ООН профінансує обіди для школярів 11 областей

россия,дети,столовая

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) підписала договори з 11 українськими областями щодо підтримки щоденних шкільних обідів у 420 школах країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що минулоріч ВПП та Міносвіти підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю для реалізації програми шкільного харчування.

У межах першого етапу програми ВПП підтримала приготування їжі для 12 тис. дітей у 58 школах Київської області. Наразі завдяки фінансуванню уряду Франції та приватних донорів ВПП змогла розширити програму.

Так, упродовж 2023-2024 навчального року ВПП фінансуватиме 30% щоденних гарячих обідів для дітей 1-4 класів у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей.

Кошти, отримані в межах програми, школи спрямують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

Як уточнили у Міносвіти, області обирали на підставі низки критеріїв, зокрема рівня продовольчої безпеки, а також кількості внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

діти (137) ООН (356) Міносвіти (232) їжа (132)


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