Єврокомісія може запустити каральну процедуру проти Польщі за блокування кордону України, – ЗМІ

Якщо влада Польщі не вирішить проблему блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Варшави.

Про це повідомляє польське RMF FM, передає Європейська правда.

У ЄК наголошують, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані "коридори солідарності". Польська влада повинна за законодавством ЄС забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, повідомив радіостанції речник Єврокомісії.

Дехто в ЄК вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест польських перевізників, і Брюссель явно втрачає терпіння.

За словами джерел RMF FM, у Єврокомісії розглядають питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно було продовжено до червня 2024 року. Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску каральної процедури.

Офіційно ЄК не хоче коментувати заходи, які вона може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

"Європейська комісія все ще перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки дискусії тривають", – повідомив речник ЄК.

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Як повідомлялося, перша зустріч Мінінфраструктури з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску відбулася 13 листопада. Утім, вона закінчилася безрезультатно.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.