Ірландія дозволить українським біженцям поїхати додому на Різдво. Чому це важливо

Українським біженцям дозволять поїхати додому на Різдво і тимчасово покинути надане в Ірландії житло, що є значним поворотом у політиці.

Як нагадує Irish Mirror, ще минулого місяця було оголошено, що біженці, які поїдуть в Україну на свята, можуть втратити своє житло, передає Європейська правда.

Ця зміна в політиці розглядалася як перша в низці заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні.

Однак, тепер Міністерство у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді ухвалило рішення про те, що біженці можуть бути відсутніми в наданому державою житлі в період з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи про це владу заздалегідь.

Як зазначає видання, зміна політики, схоже, не враховує, що Різдво традиційно святкується в Україні 7 січня, а святкові заходи тривають з 6 січня до свята Водохреща 19 січня.

А біженці повинні повернутися до своїх помешкань в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє житло, а будь-які особисті речі, залишені тут, будуть утилізовані через 60 днів.

Згідно з новими правилами, особи, які шукають притулку, повинні будуть продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за своє житло під час своєї відсутності.

Будь-яка несанкціонована відсутність після цієї дати буде розглядатися як відмова, і житло може бути перерозподілене, попередив департамент у документі, опублікованому 14 листопада.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

Цього року, через величезний тиск на житловий сектор, ірландський уряд почав розглядати заходи для того, аби зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні.