Мінекономіки назвало найпотрібніші Україні професії на наступні 10 років

У наступні 10 років найбільш затребуваними на ринку праці будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила на міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже сформували своє враження та свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть найбільш ключові навички, спеціальності та професії у наступні 10 років… Ми приходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика)", – розповіла Бережна.

За її словами, також будуть потрібні медичні працівники, включаючи реабілітологів та психологів, фахівці енергетичної сфери, фахівці з публічної політики та фахівці будівельної сфери, зокрема архітектори, інженери-проєктувальники.