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Новини
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Мінекономіки назвало найпотрібніші Україні професії на наступні 10 років

опк,росія

У наступні 10 років найбільш затребуваними на ринку праці будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила на міжнародному форумі "Людський капітал: навички для майбутнього", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже сформували своє враження та свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть найбільш ключові навички, спеціальності та професії у наступні 10 років… Ми приходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика)", – розповіла Бережна.

За її словами, також будуть потрібні медичні працівники, включаючи реабілітологів та психологів, фахівці енергетичної сфери, фахівці з публічної політики та фахівці будівельної сфери, зокрема архітектори, інженери-проєктувальники.

Автор: 

освіта (221) робота (863) Мінекономрозвитку (1983)


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Це добре, що ми вже знаємо які технічні спеціалісти нам будуть потрібні. Тепер головне питання - де їх взяти??? Бо в країні зелених аморальних корумпованих вилупків після війни ніхто не схоче залишатися. Молоді спеціалісти одразу виїдуть, а старше покоління просто не зможе фізично закрити всі вакансії, які будуть затребувані. Про підготовку нових спеціалістів влада зелених мародерів навіть ніколи не думала, бо для них технічна сфера не прикольна, незрозуміла та нецікава. ЗЕлена наволоч вбивала українське оборонне виробництво свідомо, бо лише за рік з 2019 по кінець 2020 де-факто знищити харківський танковий завод Малишева, зробивши з прибуткового підприємства банкрута з боргом 1 мільярд 800 мільйонів грн., та загнавши в борги інші оборонні виробництва, це не що інше, як робота на кремль напередодні *широкомасштабної війни. І очікувати від цих покидьків якихось реальних, а не фейкових, кроків в частині підготовки технічних спеціалістів для держави просто смішно...
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16.11.2023 16:01 Відповісти
Але ж на порошенківській "Ленінській кузні" міномети робили, а це страшніше за всіх орків!
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16.11.2023 16:24 Відповісти
ГАВКАТНЯ те, чим займається 24/7 з усіх розеток твоя неголена гнусава лялька, яку ти наобирав у 2019. Саме завдячуючи цьому ватному гундосу та його офісу ми отримали 24.02.22. широкомасштабну війну. Якби з 2019 не було згорнуто оборонне виробництво, яке розпочав Порох, якби не була скорочена Армія, не були призначені на керівні посади агенти ФСБ, то москалота ніколи не відважилась би на широкомасштабну війну. Бо з 2014 по сьогодні ворог у України не змінився що у 2014, що зараз ворог рашка і керує нею те саме *****. Але у 2019 мудрий нарід обрав замість Президента ватну тупу обманку. Саме тому замість шашличков отримали 24.02.22. з усіма наслідками. Треба було какімразніцам у 2019 не ГАВКАТИ на 5 Президента, а переобрати його. І зброя була б тоді своя і економіка б працювала та зростала, безвіз би працював. А головне - при владі була б команда державників, які знають що таке держава, як нею керувати та як не допустити широкомасштабної війни, на яку ***** не рішився з 2014 по 2019.
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18.11.2023 12:54 Відповісти
А я аж пальці схрестив: "Лікарі-лаборанти, лікарі-лаборанти…"
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16.11.2023 16:22 Відповісти
Ну блін, ніхто не захоче працювати за мінімалку, тим більше якщо об тебе ще витирає ноги старе обісране уйобіще і дивлячись на вакансії, не думаю що щось зміниться...
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17.11.2023 07:44 Відповісти
А чому в списку немає такої престижної професії, як чиновник? Чи ці вилупки на 10 років вже всі ці посади забронювати для себе?
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18.11.2023 11:53 Відповісти
Тепер можете поцілувати в дупу самі себе. Бо , коли потрібно було робити все вчасно, був заклик жарити шашлики . Що ця зелена блювоти на , що шоколадний , що лігітімний та інші підари , були і є схематозниками і оточували себе собі ж подібними. Тепер вже немає , чого сп....дити, кормова база закінчилася. Ніхто не буде з нормальних інвесторів працювати в країні де не працюють суди, мусора , податківці, СБУ прокурори(не кажу , що всі люди які працюють там - моральні уроди, але більшість так , ще й плюс бояться перднути проти керівництва, бо завтра з теплого місця в кабінеті прийдеться йти на будівництво) . Короче вся ідея державних інституцій , це не забезпечення прав і свобод громадян та розвитку країни, а тупий схематоз. А вуші завжди стирчать з голови. ))
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18.11.2023 12:39 Відповісти

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