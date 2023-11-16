Росіяни накопичили понад 800 ракет для атак по енергооб’єктах України

Російські військові накопичили вже понад 800 ракет для майбутнього енерготерору України.

Про це заявила очільниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк з посиланням на дані розвідників, передає пресслужба Міненерго.

Вона зазначила, що на Кримському півострові у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типів "Калібр" та "Онікс".

За словами Гуменюк, ракети повітряного базування зосереджені там, де будуть завантажуватись у літаки. Таким чином країна-агресор готується до енергетичного терору України взимку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що ворог чекатиме стабільної мінусової температури, перш ніж спробувати повторити торішній терор української енергосистеми. Адже, як пояснив Галущенко, за мінусової температури важче відновлювати електромережу.

Він також зауважив, що росіяни весь цей час не припиняли атаки на енергетику, але ці атаки не є масованими.