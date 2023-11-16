"Газпром" купив агентство російських "патріотичних" блогерів напередодні виборів путіна

Холдинг "Газпром-медіа", якому вже належать відеоплатформи Rutube та Yappy, придбав частку у розмірі 51% у російському блогерському агентстві Insight People.

Інформацію про це у самому холдингу підтвердили РБК, відмовившись називати суму угоди.

За оцінками генерального директора компанії "INFOLine-Аналітика" Михайла Бурмістрова, вартість викупленої частки Insight People могла скласти 5,5-7,5 мільярдів рублів.

Insight People позиціонує себе як "продюсерський центр №1 у Росії". "Газпром-медіа" також називає його "найбільшим у Росії блогерським агентством".

Insight People має ексклюзивні контракти на розміщення реклами з майже 2000 російських блогерів.

Виторг юрособи "Інсайт Люди" в 2022 році склала 14,2 млрд рублів, чистий прибуток – 2,1 млрд рублів.

Гендиректор "Газпром-медіа" Олександр Жаров розповідає, що Insight People "давно є стратегічним бізнес-партнером для платформ Rutube та Yappy та розважальних телеканалів".

Як повідомлялося, у березні наступного року у росії мають відбутися президентські вибори, путін вже доручив вжити низку заходів, спрямованих на стримування інфляції і падіння рубля до цього часу, хоча офіційна дата виборів ще не затверджена.