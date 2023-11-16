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"Газпром" купив агентство російських "патріотичних" блогерів напередодні виборів путіна

путин,путін

Холдинг "Газпром-медіа", якому вже належать відеоплатформи Rutube та Yappy, придбав частку у розмірі 51% у російському блогерському агентстві Insight People.

Інформацію про це у самому холдингу підтвердили РБК, відмовившись називати суму угоди.

За оцінками генерального директора компанії "INFOLine-Аналітика" Михайла Бурмістрова, вартість викупленої частки Insight People могла скласти 5,5-7,5 мільярдів рублів.

Insight People позиціонує себе як "продюсерський центр №1 у Росії". "Газпром-медіа" також називає його "найбільшим у Росії блогерським агентством".

Insight People має ексклюзивні контракти на розміщення реклами з майже 2000 російських блогерів.

Виторг юрособи "Інсайт Люди" в 2022 році склала 14,2 млрд рублів, чистий прибуток – 2,1 млрд рублів.

Гендиректор "Газпром-медіа" Олександр Жаров розповідає, що Insight People "давно є стратегічним бізнес-партнером для платформ Rutube та Yappy та розважальних телеканалів".

Як повідомлялося, у березні наступного року у росії мають відбутися президентські вибори, путін вже доручив вжити низку заходів, спрямованих на стримування інфляції і падіння рубля до цього часу, хоча офіційна дата виборів ще не затверджена.

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вибори (111) Газпром (2553) росія (14096) блогер (9)


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Як звучить купив патріотів))) раха шо з них взять раби
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16.11.2023 14:50 Відповісти
- Осмелюсь доложить, господин , что вместо ста пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. (с)
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16.11.2023 15:21 Відповісти
Холдинг "Газпром-медіа"
Rutube та Yappy
блогерському агентстві Insight People
INFOLine-Аналітика
Англійскій мір во всє поля. Але ненавидять США і Велику Британію.
Палестизм русизм головного мозку.
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16.11.2023 15:08 Відповісти
Ну хоч купили, а не просто заблокували як ******* робити на ЮТюбі.
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16.11.2023 16:20 Відповісти
Газпроммарафон.
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16.11.2023 17:12 Відповісти
Гммм -заплатив *****, але раби в труби "Газпрома" скільки не набздять, бо голодні, а ті, що догнивають біопаливом, - вже догнивають під врожай соняшника. АРХ М
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16.11.2023 17:29 Відповісти

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