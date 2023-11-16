Фінляндія закриє половину пунктів пропуску на кордоні з росією

Фінляндія закриє чотири пункти пропуску на кордоні з росією через зростання кількості прохачів притулку з третіх країн, яких російські прикордонники пропускають зі свого боку без належних документів.

Про це очільниця МВС країни Марі Рантанен оголосила на пресконференції, повідомляє місцеве видання Yle.

За її словами, міжнародні автомобільні пункти пропуску "Ваалімаа", "Нуйямаа", "Іматра" та "Ніірала" на фінсько-російському кордоні будуть закриті о 00:00 у ніч на п'ятницю та суботу.

Надалі заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону, які залишаються відкритими: "Вартіус", "Салла", "Куусамо" та "Рая-Йоосеппі".

Наразі обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року.

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"Таке рішення було ухвалено на підставі висновків та інформації від прикордонників та інших відомств. Є явні ознаки того, що влада іноземної держави відіграла свою роль у прибутті (людей, – ред.), які незаконно перетнули кордон, – заявила Рантанен.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, зауважив, що уряд хотів серйозно відреагувати на те, що відбувається на кордоні.

Він констатував, що практика російських прикордонників змінилася, і вони почали пускати людей без належних документів через кордон.

Як повідомлялося, раніше очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що міністерство в терміновому порядку готує пропозицію, яка дозволяє за необхідності обмежити перетин кордону між Росією та Фінляндією.