Європа замість Азії: Як змінилася географія експорту української аграрної продукції. ІНФОГРАФІКА

Початок повномасштабного вторгнення росії і блокування повноцінної роботи українських морських портів змінили географію експорту аграрної продукції.

Якщо у довоєнний 2021 рік частка експорту продукції АПК до Європи становила 32%, то за результатами перших 10 місяців 2023 року вона зросла до 59%, повідомляє об'єднання "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Однак таке зростання вимушене, оскільки суттєво скоротилися постачання в інші регіони. Частка експорту до країн Африки скоротилася з 14 до 7%, Азії – з 19 до 12%, південно-східної Азії – з 13 до 4%", – зазначається у повідомленні.

Основна причина таких змін – блокування морських портів України російськими військами.

"Розвиток альтернативних маршрутів, які були можливі лише через територію країн ЄС, призвів до змін. Українські аграрії були змушені шукати покупців своєї продукції в країнах Європи", – пояснили в УКАБ.

Водночас постачання до країн Африки та Азії під час війни стали можливими лише завдяки роботі зернового коридору в співпраці з ООН та Туреччиною, а також тимчасовому зерновому коридору, який здійснює відвантаження зараз.

"Єдиний варіант відновити експорт на традиційні для України ринки – це забезпечити безпеку морських шляхів експорту та збільшити обсяги відвантаження цим каналом", – додали в асоціації.

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Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. З 16 вересня тимчасовим коридором до українських чорноморських портів зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн. Загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У жовтні російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.