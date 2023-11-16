Рішення немає: Україна, Польща та Єврокомісія провели новий раунд перемовин про розблокування кордону
Україна, Польща та Європейська комісія провели черговий раунд перемовин щодо розблокування руху на пунктах пропуску з боку польських перевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що тристороння зустріч відбулася 15 листопада на пункті пропуску "Дорогуськ". Ключове питання – напрацювання спільних рішень для розблокування кордону.
"Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в DG MOVE (Директорат ЄС) наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року", – йдеться у повідомленні.
У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Останні пропозиції не погодили, додали у Мінінфраструктури.
"Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію", – підсумували у відомстві.
Як повідомлялося, перша зустріч Мінінфраструктури з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску відбулася 13 листопада. Утім, вона закінчилася безрезультатно.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль