Агрохолдинг МХП Косюка з початку року отримав $122 мільйони прибутку

Агрохолдинг МХП, найбільший в Україні виробник курятини, у третьому кварталі 2023 року отримав $55 млн чистого прибутку, тоді як третій квартал 2022 року він завершив із чистим збитком $181 млн.

Як повідомляється у звіті агрохолдингу на Лондонській фондовій біржі, його виручка за цей період зросла на 2% – до $739 млн, тоді як експортна виручка скоротилася на 12,6% – до $411 млн, склавши 56% загальної виручки, передає Інтерфакс-Україна.



Вказується, що валовий прибуток у липні-вересні збільшився на 7% – до $169 млн, тоді як операційний скоротився на 5% – до $95 млн, а скоригований EBITDA виявився меншим за 8% і склав $111 млн.



Загалом за дев'ять місяців 2023 року чистий прибуток МХП досяг $122 млн у порівнянні зі збитком $269 млн за дев'ятьма місяцями 2022 року, що головним чином відображає негрошовий прибуток від курсової різниці у розмірі $7 млн цього року в порівнянні з курсовими збитками $367 млн у минулому.



Виторг МХП за січень-вересень цього року зріс на 22% – до $2,29 млрд, у тому числі експортний збільшився на 25% – до $1,38 млрд, а його частка у загальному виторгу піднялася до 60% з 59%.



Валовий прибуток агрохолдингу за дев'ять місяців цього року виріс на 16% – до $463 млн, тоді як операційний прибуток підскочив на 40% – до $247 млн, а операційна рентабельність збільшилася до 11% з 9%.



Як зазначено у звіті, скоригована EBITDA у січні-вересні-2023 зросла на 20% до січня-вересня-2022 – до $329 млн, проте відповідна рентабельність скоротилася до 14% із 15%.



"МХП повідомляє про добрі операційні та фінансові результати за дев'ять місяців 2023 року завдяки відновленню рівня експорту, високому попиту, стабільній ціновій кон'юнктурі та успіхам команди у мінімізації збоїв у виробництві", – наголошується у звіті.



Агрохолдинг додав, що операційні та фінансові результати за дев'ять місяців 2022 року значно більше постраждали від збоїв на ранніх етапах війни, що встановило низьку планку для порівняння з минулим роком.



"На майбутні результати знову можуть негативно вплинути проблеми, пов'язані з війною, які не перебувають під контролем МХП", – наголошується у документі.



Згідно з ним, компанія продовжує працювати в надзвичайно складному та невизначеному логістичному середовищі, несучи значні транспортні витрати через необхідність використовувати альтернативні транспортні маршрути та керувати збільшеною складністю своїх логістичних операцій.

Як повідомлялося, МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% – до $1,56 млрд.

2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.