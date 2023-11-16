Росіяни намагаються зламати популярний серед військових месенджер Signal, маскуючись під службу техпідтримки.

Про це попереджає Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером Signal. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок", – зазначається у повідомленні.

Командування зауважує, що зловмисники переважно намагаються імітувати заходи безпеки від самого месенджера і наводить приклади таких спроб.