Росіяни намагаються зламати популярний серед військових месенджер Signal
Росіяни намагаються зламати популярний серед військових месенджер Signal, маскуючись під службу техпідтримки.
Про це попереджає Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером Signal. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок", – зазначається у повідомленні.
Командування зауважує, що зловмисники переважно намагаються імітувати заходи безпеки від самого месенджера і наводить приклади таких спроб.
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