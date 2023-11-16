БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1021 відвідувач онлайн
Новини
216 0

Росіяни намагаються зламати популярний серед військових месенджер Signal

месенджер

Росіяни намагаються зламати популярний серед військових месенджер Signal, маскуючись під службу техпідтримки.

Про це попереджає Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером Signal. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок", – зазначається у повідомленні.

Командування зауважує, що зловмисники переважно намагаються імітувати заходи безпеки від самого месенджера і наводить приклади таких спроб.

Автор: 

хакер (458) месенджери (32)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 