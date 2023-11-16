Керівникам всіх органів влади заборонили виїжджати за кордон без дозволу Шмигаля
Кабінет міністрів зобов’язав керівників центральних органів виконавчої влади (ЦОІВ) отримувати дозволи на службове відрядження за кордон у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Відповідну постанову №1204 від 14 листопада оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, рішення про службове відрядження за кордон щодо керівників центральних органів виконавчої влади ухвалюється прем'єр-міністром.
До цього прем'єр затверджував рішення лише про закордонне відрядження першого віце-прем'єра, віце-прем'єра, міністрів та державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Топ коментарі
+7 Mitr Nedoverov
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+3 Deodar Revolution
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"Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це дрони українського і іноземного виробництва. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic"
Після цього представник компанії DJI заявив що - ая-яй, компанія проти війни і вони проти бойового використання своєї продукції...
Хто виписував йому відрядження, бухгалтерія нарахувала добові та представницькі, вартість квитків оплатив, харчування та проживання його там, оплата послуг з його лобіювання, дивним особам на банківські рахунки?!?
Це ж не на Троєщину, він утік!! Дніпров Олексій з ОПУ, соромиться глаголити правду для ЗМІ! Для ДБР та ГенПрокурора ще один приклад користування службового становища у корисних цілях! Боротьбі з корупцією в Україні, зелену дорогу!!
єрмак не керівник, жодного органу влади.
просто подорожує, за наш кошт.
навіть зе!поц, його на вертолі катав в карпати.