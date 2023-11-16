Керівникам всіх органів влади заборонили виїжджати за кордон без дозволу Шмигаля

Кабінет міністрів зобов’язав керівників центральних органів виконавчої влади (ЦОІВ) отримувати дозволи на службове відрядження за кордон у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відповідну постанову №1204 від 14 листопада оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, рішення про службове відрядження за кордон щодо керівників центральних органів виконавчої влади ухвалюється прем'єр-міністром.

До цього прем'єр затверджував рішення лише про закордонне відрядження першого віце-прем'єра, віце-прем'єра, міністрів та державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.