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Новини
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Керівникам всіх органів влади заборонили виїжджати за кордон без дозволу Шмигаля

шмигаль

Кабінет міністрів зобов’язав керівників центральних органів виконавчої влади (ЦОІВ) отримувати дозволи на службове відрядження за кордон у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відповідну постанову №1204 від 14 листопада оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, рішення про службове відрядження за кордон щодо керівників центральних органів виконавчої влади ухвалюється прем'єр-міністром.

До цього прем'єр затверджував рішення лише про закордонне відрядження першого віце-прем'єра, віце-прем'єра, міністрів та державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Автор: 

Кабмін (7720) відрядження (9) Денис Шмигаль (1470)


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Топ коментарі
+7
значит, все кому надо, уже выехали.
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16.11.2023 15:18
+6
Арістовіч де ?
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16.11.2023 13:39
+3
очередь Шмигаля озолотиться ?
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16.11.2023 15:04
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Арістовіч де ?
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16.11.2023 13:39 Відповісти
очередь Шмигаля озолотиться ?
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16.11.2023 15:04 Відповісти
значит, все кому надо, уже выехали.
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16.11.2023 15:18 Відповісти
а шо??? так можно было????
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16.11.2023 15:53 Відповісти
Балакучий писок Шмигаль 13 жовтня заявив:
"Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це дрони українського і іноземного виробництва. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic"
Після цього представник компанії DJI заявив що - ая-яй, компанія проти війни і вони проти бойового використання своєї продукції...
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16.11.2023 16:11 Відповісти
А як потрапив за Кордон, аж до США, ота особа, дєрьмак з ОПУ!
Хто виписував йому відрядження, бухгалтерія нарахувала добові та представницькі, вартість квитків оплатив, харчування та проживання його там, оплата послуг з його лобіювання, дивним особам на банківські рахунки?!?
Це ж не на Троєщину, він утік!! Дніпров Олексій з ОПУ, соромиться глаголити правду для ЗМІ! Для ДБР та ГенПрокурора ще один приклад користування службового становища у корисних цілях! Боротьбі з корупцією в Україні, зелену дорогу!!
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16.11.2023 18:30 Відповісти
Тепер все бабло за платний виїзд в одні руки, а щоб знали,- народ не кради, уряд не потерпить конкуренції 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.11.2023 18:32 Відповісти
Єрмак вже взяв псевдо "Шмигаль"? Неочікувано ...
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16.11.2023 19:14 Відповісти
****. Північна Корея.
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16.11.2023 19:39 Відповісти
зрозуміло!
єрмак не керівник, жодного органу влади.
просто подорожує, за наш кошт.
навіть зе!поц, його на вертолі катав в карпати.
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16.11.2023 21:16 Відповісти
Це вже кндр чи ще ні?
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16.11.2023 21:39 Відповісти
Через півроку, треба "сажать"
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17.11.2023 09:54 Відповісти

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