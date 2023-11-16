Мінекономіки готує механізм допомоги зруйнованим підприємствам іноземним обладнанням

Міністерство економіки розробляє механізм відновлення засобів виробництва зруйнованих підприємств шляхом матеріально-технічної допомоги.

Як повідомляє пресслужба міністерства, про це йшлося на нараді під головуванням заступника міністра економіки Ігоря Фоменка , під час якої обговорювалися механізми отримання матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання від виробників країн-партнерів.

"Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами. Воно постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну", – зазначив Фоменко.

За словами заступника міністра, завдання на найближчий період – напрацювати та запропонувати прозорий і чіткий механізм отримання допомоги, зрозумілий як для українського бізнесу, так і для наших іноземних партнерів.

Згідно з пропозицією, приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні – до центральних органів виконавчої влади.

Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги. Мінекономіки планує розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності. Крім того, обов'язково потрібно розробити дієві запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.

Передбачається, що ключовими адресатами матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання стануть підприємства переробки чи ті, що генерують додану вартість.

За підсумками наради вирішено доручити надати відповідні пропозиції та зауваження до Міністерства економіки протягом 10 днів. Також Центральні органи виконавчої влади протягом цього терміну мають подати до Мінекономіки пропозиції щодо створення постійно діючого консультативно-дорадчого органу (робочої групи) з питань гуманітарної допомоги при Мінекономіки, її можливі завдання, повноваження та порядок функціонування.