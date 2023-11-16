Нацкомісія підвищить тарифи "Укренерго" на наступний рік

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти рішень про підвищення тарифів НЕК "Укренерго" на 2024 рік.

Відповідне рішення про схвалення тарифів регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 16 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії планується підвищити до 592,89 грн/МВт-год (без ПДВ).

Тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії схвалено на рівні 412,68 грн за мВт-год.

До кінця 2023 року тариф на передачу електроенергії встановлено на рівні 485,1 грн за МВт-год, тариф на передачу для "зеленої" металургії – 209,42 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП схвалила проєкт рішення щодо встановлення на 2024 рік тарифу НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію на рівні 100,37 грн/МВт-год. Наразі він становить 95,54 грн/МВт-год.

При цьому регулятор зазначив, що після надходження до нього вже затвердженого Міністерством енергетики Прогнозного балансу електроенергії на 2024 рік тариф "Укренерго" буде скориговано.

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Як повідомлялося, раніше НКРЕКП заявляла, що не бачить необхідності підвищувати тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у інтерв'ю БізнесЦензору розповдав, що загальна заборгованість учасників ринку електроенергії вже перевищила 60 мільярдів гривень, що не дозволяє вчасно розраховуватися за послуги балансування та надання допоміжних послуг, а також за "зеленим тарифом".

Для вирішення цієї проблеми він пропонує переглянути тарифи "Укренерго" на послуги з передачі та диспетчеризації, а також зменшити можливості окремих категорій споживачів не платити за спожиту електроенергію та послуги НЕК.

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