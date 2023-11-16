Нацкомісія підвищить тарифи "Укренерго" на наступний рік
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти рішень про підвищення тарифів НЕК "Укренерго" на 2024 рік.
Відповідне рішення про схвалення тарифів регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 16 листопада, передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії планується підвищити до 592,89 грн/МВт-год (без ПДВ).
Тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії схвалено на рівні 412,68 грн за мВт-год.
До кінця 2023 року тариф на передачу електроенергії встановлено на рівні 485,1 грн за МВт-год, тариф на передачу для "зеленої" металургії – 209,42 грн/МВт-год.
Крім того, НКРЕКП схвалила проєкт рішення щодо встановлення на 2024 рік тарифу НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію на рівні 100,37 грн/МВт-год. Наразі він становить 95,54 грн/МВт-год.
При цьому регулятор зазначив, що після надходження до нього вже затвердженого Міністерством енергетики Прогнозного балансу електроенергії на 2024 рік тариф "Укренерго" буде скориговано.
Як повідомлялося, раніше НКРЕКП заявляла, що не бачить необхідності підвищувати тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.
Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у інтерв'ю БізнесЦензору розповдав, що загальна заборгованість учасників ринку електроенергії вже перевищила 60 мільярдів гривень, що не дозволяє вчасно розраховуватися за послуги балансування та надання допоміжних послуг, а також за "зеленим тарифом".
Для вирішення цієї проблеми він пропонує переглянути тарифи "Укренерго" на послуги з передачі та диспетчеризації, а також зменшити можливості окремих категорій споживачів не платити за спожиту електроенергію та послуги НЕК.
Детальніше читайте на БізнесЦензорі: Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький: "Висновок ДАСУ нічого спільного з аудитом немає, це більше схоже на профанацію, або на якусь атаку"
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