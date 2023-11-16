Рада додатково підвищить податок на надприбутки банків, – Гетманцев
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт N9656-д про оподаткування банків у другому читанні та в цілому.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Він уточнив, що під час підготовки проєкту до другого читання до нього внесли низку змін:
- передбачено оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%;
- починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.
"У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат", – пояснив Гетманцев.
Він додав, що до цього ж законопроєкту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 19 жовтня. Початково документ передбачав підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024-2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів. У проєкті держбюджету на 2024 рік вже враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.
Нагадаємо, за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо десь прибуло, то значить десь вибуло.
а банкіри знайдуть за рахунок чого і повір мені, шо не за рахунок власного добробуту на Сейшелах
Мабуть комісії для населення піднімуть.
Тупий типіл Гетманцев, якій тільки й "вміє", що податки піднімати та нові вводити.
він цілеспрямовано вбиває економіку України і робить це досить грамотно
а банк ніколи не буде працювати без гарного прибутку
то ж чекаємо зростання відсотків при операціях, послугах та й взагалі, зростання всього чим користуємось і що споживаємо
Тихо вбивають економіку..