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Новини
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Рада додатково підвищить податок на надприбутки банків, – Гетманцев

гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт N9656-д про оподаткування банків у другому читанні та в цілому.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він уточнив, що під час підготовки проєкту до другого читання до нього внесли низку змін:

  • передбачено оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

"У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат", – пояснив Гетманцев.

Він додав, що до цього ж законопроєкту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 19 жовтня. Початково документ передбачав підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024-2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів. У проєкті держбюджету на 2024 рік вже враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Автор: 

банки (6938) ВР (2852) парламент (1940) прибуток (1797) Гетманцев (468)


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Топ коментарі
+17
залишилось ще фінансову систему покласти і щітай шо радник Сівковича заданіє виполніл
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16.11.2023 12:51
+17
А що же зроблять ті банки?
Мабуть комісії для населення піднімуть.
Тупий типіл Гетманцев, якій тільки й "вміє", що податки піднімати та нові вводити.
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16.11.2023 12:52
+17
він не тупий.

він цілеспрямовано вбиває економіку України і робить це досить грамотно
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16.11.2023 12:58
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Хай введуть податок на все майно депутатів і на їхні витрати
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16.11.2023 12:50 Відповісти
У розмірі 50%.
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16.11.2023 13:00 Відповісти
🤣🤣
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16.11.2023 12:51 Відповісти
залишилось ще фінансову систему покласти і щітай шо радник Сівковича заданіє виполніл
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16.11.2023 12:51 Відповісти
Якби ви хоч трошки розбирались, то знали б, що відсотки по дип.сертифікатам не зменшено. Відповідно банківська система все одно буде прибутковою. Досить ширити зраду.
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17.11.2023 16:58 Відповісти
мені в школі розказували, що ніщо нізвідки не береться і ніщо нікуди не дівається.

якщо десь прибуло, то значить десь вибуло.

а банкіри знайдуть за рахунок чого і повір мені, шо не за рахунок власного добробуту на Сейшелах
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17.11.2023 17:07 Відповісти
А що же зроблять ті банки?
Мабуть комісії для населення піднімуть.
Тупий типіл Гетманцев, якій тільки й "вміє", що податки піднімати та нові вводити.
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16.11.2023 12:52 Відповісти
банки будуть відіграватися на споживачах
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16.11.2023 12:55 Відповісти
З нашим рівнем конкуренції. Ні, не будуть.
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17.11.2023 17:01 Відповісти
до чого тут конкуренція, якщо це стосується всіх банків ?
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17.11.2023 17:08 Відповісти
він не тупий.

він цілеспрямовано вбиває економіку України і робить це досить грамотно
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16.11.2023 12:58 Відповісти
він, виконує поставлене перед ним завдання, використовуючи зе!отупілу націю та прийнятий папередніком Пахло-азіровим "податковий кодекс України" для знищення економіки.
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16.11.2023 13:13 Відповісти
Ця скотина общіпає народ як гусака до останньої перїнки, а потім зажарить і з'їсть.
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16.11.2023 12:53 Відповісти
введіть податок на дебілів із зебілами та зелених сук нарітних, що довели все до стану дупи, але їм це в кайф бо під..аси **********... Скільки ще мають написати про зрадника гетьМанцева, щоб ним зацікавилась поліція?
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16.11.2023 12:56 Відповісти
А на надприбуток ахмєтова не хоче підвищити податок?
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16.11.2023 12:56 Відповісти
І не тільки Ахметова
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16.11.2023 13:27 Відповісти
А ви впевнені, що там є прибутки? З усією тою допомогою, що він надає і з усіма тими втратами.
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17.11.2023 17:03 Відповісти
за любе підвищення любого податку, платить споживач
а банк ніколи не буде працювати без гарного прибутку
то ж чекаємо зростання відсотків при операціях, послугах та й взагалі, зростання всього чим користуємось і що споживаємо
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16.11.2023 13:30 Відповісти
Відсотки по депозитах впадуть, а ставки по кредитах виростуть. А кредити під врожай в нас фермери постійно беруть, ото продукція й здорожчає. А якщо сюди ще додати здорожчення на комуналку та паливо-мастильні - то звіздець буде..

Тихо вбивають економіку..
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16.11.2023 14:07 Відповісти
все що вміє зелена наволоч - це піднімати податки
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16.11.2023 13:39 Відповісти
Перед тим, як відпрацьовувати методичку, розберіться, що це не підняття податків, а нові ))))
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17.11.2023 17:04 Відповісти
Коли це лайно висітиме?
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16.11.2023 13:42 Відповісти
фсбЕшна пика ( наслідувач колі Азірова) що нового придумав? А нічого. Давити останній бізнес і наживатись на людях так званими податками. Це мурло повинно висіти на каштані на дроті від касового апарату з теперішніми цінниками на бензин і газ
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16.11.2023 15:36 Відповісти
Гроші на армію! Невже всі гадали що нам допомагатимуть вічно, треба і самим думати як в війну країні бути.
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17.11.2023 18:22 Відповісти
Вважаю треба прийняти, бо це забезпечить додаткові надходження в бюджет, а гроші дуже потрібні для фронту.
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17.11.2023 20:16 Відповісти

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