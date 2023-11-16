Рада додатково підвищить податок на надприбутки банків, – Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт N9656-д про оподаткування банків у другому читанні та в цілому.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він уточнив, що під час підготовки проєкту до другого читання до нього внесли низку змін:

передбачено оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%;

починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

"У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат", – пояснив Гетманцев.

Він додав, що до цього ж законопроєкту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 19 жовтня. Початково документ передбачав підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024-2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів. У проєкті держбюджету на 2024 рік вже враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками роботи у січні-вересні 2023 року платоспроможні українські банки отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку, порівняно з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.