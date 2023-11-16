"Нова пошта" працює над створенням накладних за допомогою голосу

Поштовий оператор "Нова пошта" вивчає можливість створення накладних за допомогою голосу та технологій штучного інтелекту.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає liga.net.

"Ми думали над технологією, яка допоможе клієнту створювати голосом накладну. Але наразі не знайшли правильного рішення, хоча ми провели багато тестів з цією функцією, і поки що голосом створювати накладну довше, ніж у мобільному застосунку чи у відділенні", – розказали в компанії.

Інший напрямок використання штучного інтелекту, над яким думають в "Новій пошті", – це полегшення отримання внутрішньої інформації для працівників.

"Ми хочемо спростити для них використовування бази знань, яка є в компанії, документообіг та доступ до будь-якої інформації, яка є всередині НП", – уточнили в пресслужбі.

Щоб відпрацювати різні можливості штучного інтелекту, "Нова пошта" проводила відкритий хакатон інновацій. Він зібрав 18 команд розробників, які шукали рішення на базі ШІ для покращення клієнтського сервісу.

У результаті хакатону було відібрано п'ять українських команд, з якими компанія розпочала співпрацю у цій галузі.